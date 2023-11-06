И без того злую Toyota GR Corolla «подогрели» еще сильнее

Toyota GR Corolla Toms Racing была представлена на выставке SEMA Show 2023

Основным отличием Toyota GR Corolla Toms Racing от обычной версии является его передний бампер, который получил развитую аэродинамику и огромные наплывы по бокам. Эти элементы способствуют лучшей аэродинамике, улучшая воздушный поток вокруг автомобиля.

Toyota GR Corolla Toms Racing

Огромное антикрыло на задней части и большой диффузор внизу также помогают улучшить аэродинамику и обеспечить большую стабильность на дороге.

Toyota GR Corolla Toms Racing

Кроме внешних изменений, Toyota GR Corolla Toms Racing также получила модернизированную выхлопную систему и новые колесные диски.

Стоимость Toyota GR Corolla Toms Racing и его динамические характеристики пока не раскрываются. Однако, учитывая, что стандартная Toyota GR Corolla уже обладает мощностью 304 л. с. и полным приводом, можно ожидать, что новая модификация будет еще более мощной и спортивной.

Toyota GR Corolla Toms Racing

Источник: Carscoops

Фото: Toyota