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Toyota GR Corolla Toms Racing
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И без того злую Toyota GR Corolla «подогрели» еще сильнее

Toyota GR Corolla Toms Racing была представлена на выставке SEMA Show 2023

Основным отличием Toyota GR Corolla Toms Racing от обычной версии является его передний бампер, который получил развитую аэродинамику и огромные наплывы по бокам. Эти элементы способствуют лучшей аэродинамике, улучшая воздушный поток вокруг автомобиля.

Toyota GR Corolla Toms Racing
Toyota GR Corolla Toms Racing

Огромное антикрыло на задней части и большой диффузор внизу также помогают улучшить аэродинамику и обеспечить большую стабильность на дороге.

Toyota GR Corolla Toms Racing
Toyota GR Corolla Toms Racing
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Кроме внешних изменений, Toyota GR Corolla Toms Racing также получила модернизированную выхлопную систему и новые колесные диски.

Стоимость Toyota GR Corolla Toms Racing и его динамические характеристики пока не раскрываются. Однако, учитывая, что стандартная Toyota GR Corolla уже обладает мощностью 304 л. с. и полным приводом, можно ожидать, что новая модификация будет еще более мощной и спортивной.

Toyota GR Corolla Toms Racing
Toyota GR Corolla Toms Racing

Источник: Carscoops

Фото: Toyota

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...

Недостатки:

Для меня нет.

Комментарий:

Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.

+2