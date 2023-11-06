И без того злую Toyota GR Corolla «подогрели» еще сильнее
Основным отличием Toyota GR Corolla Toms Racing от обычной версии является его передний бампер, который получил развитую аэродинамику и огромные наплывы по бокам. Эти элементы способствуют лучшей аэродинамике, улучшая воздушный поток вокруг автомобиля.
Огромное антикрыло на задней части и большой диффузор внизу также помогают улучшить аэродинамику и обеспечить большую стабильность на дороге.
Кроме внешних изменений, Toyota GR Corolla Toms Racing также получила модернизированную выхлопную систему и новые колесные диски.
Стоимость Toyota GR Corolla Toms Racing и его динамические характеристики пока не раскрываются. Однако, учитывая, что стандартная Toyota GR Corolla уже обладает мощностью 304 л. с. и полным приводом, можно ожидать, что новая модификация будет еще более мощной и спортивной.
Источник: Carscoops
Фото: Toyota
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
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Отзывы о Toyota Corolla (6)
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Для меня нет.
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.