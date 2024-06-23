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На заднем сидении за водителем: правда ли это самое безопасное место в машине

«За рулем»: какое место является самым безопасным в машине при ДТП

Журнал «За рулем» попытался разобраться, какое место является самым безопасным в машине при ДТП. Принято считать, что при лобовом столкновении водитель инстинктивно обязательно будет маневрировать так, чтобы обезопасить себя. То есть, самым опасным местом в машине будет переднее пассажирское кресло.

При этом пассажир, сидящий за водителем, автоматически рискует меньше.

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Действительно, задний ряд в принципе считается более безопасным по сравнению с передними местами. При лобовых столкновениях у сидящих сзади по сравнению с сидящими впереди есть дополнительное пространство, которое позволит им выжить. А при попутном столкновении места второго ряда защищает багажник.

Однако столкновения бывают и боковыми, и тогда задние места ничуть не лучше передних. Поэтому самым универсально безопасным станет место посередине заднего ряда, если есть центральный подголовник.

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Но есть и другая точка зрения. В Австралии проводились исследования, показавшие, что в случае с современными машинами самым безопасным является кресло переднего пассажира: подушки безопасности и ремни с преднатяжителями ощутимо снижают риск получения травм. Но этого нельзя утверждать по отношению к устаревшим машинам, выпущенным в 90-х годах прошлого века и раньше.

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / diana.grytsku
Количество просмотров 2
23.06.2024
Фото:freepik / diana.grytsku
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