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Как за счет «серых» автомехаников пополнить бюджет — экономист назвал способ
24 июня
Как за счет «серых» автомехаников пополнить бюджет — экономист назвал способ
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Как за счет «серых» автомехаников пополнить бюджет — экономист назвал способ

Экономист Беляев объяснил, как вывести автомехаников из «серой зоны»

На фоне острого дефицита автомехаников многие специалисты в этой сфере работают в «серой» зоне и не платят налоги. Об этом рассказал экономист Михаил Беляев.

Отмечается, что, согласно данным компании КАМАЗ, в настоящее время сфере не хватает порядка 150 тысяч специалистов. В качестве причины нехватки кадров указывается низкая квалификация молодых специалистов, а также большие зарплатные ожидания, не соответствующие их компетенциям.


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Комментируя ситуацию, Беляев рассказал, что в России в некоторых сферах созданы все условия для «серого» бизнеса, и автомобильная отрасль одна из них.

«В этом нет никакого плюса, потому что у нас, в основном, дефицит кадров происходит по одной простой причине. Даже по подсчетам Минтруда, 10 млн человек работают в сфере "серой" занятости. То есть они работают сами по себе, не платят налоги, получают из бюджета деньги как малоимущие. Если говорить о сфере автоуслуг, то значительная часть работает так по ремонту автомобилей. Поэтому все разговоры о том, что у нас нехватка кадров, искусственные», – объясняет эксперт.

По словам Беляева, в таких условиях автомеханики работают без регистрации занятости, он считает, что нужно предпринять необходимые меры, чтобы сократить наличие «серых» услуг на рынке, хотя бы до минимума.

«Трудно сказать, насколько больше или меньше в "серой сфере" заняты автомеханики. Потому что здесь же и репетиторы, и рабочая сила, которая строит загородные дома, делает ремонты в квартирах. Конечно, если взять практически любой гаражный кооператив, можно всегда найти место, переоборудованное под автомастерскую. Если автомеханики и регистрируются как индивидуальные предприниматели, то оплата за услуги у них идет наличным расчетом или переводом через телефон на какой-то счет, который проходит мимо официальной отчетности», – подчеркивает экономист.

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Беляев привел статистику Минтруда, согласно которой в РФ количество занятых составляет 70 млн человек. А 10 млн человек работают в свое удовольствие и еще дополнительно нагружают бюджет, это ужасающие цифры, констатирует экономист. Он считает, что нужно вывести людей из «серой» зоны и трудоустроить их официально. Возможно, в будущем удастся сократить количество таких специалистов, но для этого «нужна политическая воля». Люди должны зарабатывать деньги легально и платить налоги, в противном случае они «дают экономике продукт, но вреда наносят намного больше», подытожил Беляев.

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Источник: Новости транспорта

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
24.06.2024
Фото:Depositphotos
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