#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортАвтокредитНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Этот российский автомобиль Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну
19 июня
Этот российский автомобиль Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну
Помощник президента Ушаков: Путин подарил Ким...
Нехватка автомехаников в России достигла критического уровня
19 июня
Нехватка автомехаников в России достигла критического уровня
В России возник острый дефицит автомехаников в...
Останавливаться на обочине нельзя: советы для автомобилистов при грозе
19 июня
Останавливаться на обочине нельзя: советы для автомобилистов при грозе
В «Автодоре» дали рекомендации, как...

Нехватка автомехаников в России достигла критического уровня

В России возник острый дефицит автомехаников в 500 тысяч человек

В России дефицит автомехаников находится уже на критической отметке. Так, на одного сотрудника приходится до пяти вакансий.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Председатель совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении, директор представительства КАМАЗа в Казани Александр Ушенин сообщил, что сейчас разным компаниям по обслуживанию техники и автомобилей не хватает 500 тысяч работников.

Семейный автомобиль за 3,6 млн рублей: интересно, на чем сэкономили китайцы?

На 11,6 тысячи вакансий приходится 2,2 резюме, пояснил первый зампредседателя Комитета ГД по молодежной политике Михаил Киселев. Председатель комитета «ОПОРЫ России» по автобизнесу Сергей Тимофеев предположил, что проблема в данной отрасли может породить сложности во многих смежных областях: логистике, промышленности, туризме, сервисах доставок и строительстве дорог и инфраструктуры.

Сложности в будущем на этом фоне могут возникнуть и у рядовых автовладельцев. В РФ насчитывается 64 млн единиц техники, она требует регулярного ремонта и обслуживания, отметил Тимофеев.

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Deposiphotos
19.06.2024
Фото:Deposiphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0