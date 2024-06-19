Нехватка автомехаников в России достигла критического уровня

В России возник острый дефицит автомехаников в 500 тысяч человек

В России дефицит автомехаников находится уже на критической отметке. Так, на одного сотрудника приходится до пяти вакансий.

Председатель совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении, директор представительства КАМАЗа в Казани Александр Ушенин сообщил, что сейчас разным компаниям по обслуживанию техники и автомобилей не хватает 500 тысяч работников.

На 11,6 тысячи вакансий приходится 2,2 резюме, пояснил первый зампредседателя Комитета ГД по молодежной политике Михаил Киселев. Председатель комитета «ОПОРЫ России» по автобизнесу Сергей Тимофеев предположил, что проблема в данной отрасли может породить сложности во многих смежных областях: логистике, промышленности, туризме, сервисах доставок и строительстве дорог и инфраструктуры.

Сложности в будущем на этом фоне могут возникнуть и у рядовых автовладельцев. В РФ насчитывается 64 млн единиц техники, она требует регулярного ремонта и обслуживания, отметил Тимофеев.

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

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Источник: «Российская газета»