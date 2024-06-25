Дотянуться до ГАЗели: Sollers увеличил гарантию на кузова своих машин

Автомобили Sollers Atlant и Sollers Argo получили 8-летнюю гарантию на кузов

Пресс-служба компании Соллерс объявила об увеличении гарантии на кузовные панели автомобилей Sollers Atlant и Sollers Argo до восьми лет. До показателя ГАЗелей Next и NN эта цифра пока не дотягивает, но все равно выглядит вполне внушительно.

Sollers Atlant в двух различных модификациях

Обновленные условия гарантии от сквозной коррозии распространяются на все модификации указанных машин, купленных в официальных дилерских центрах начиная с 25 июня 2024 года, уточняется о официальном сообщении.

«Решение об увеличении срока гарантии на кузов стало возможным в результате целого комплекса исследований и мероприятий – автомобили Sollers успешно преодолели несколько циклов ускоренных испытаний на коррозионную стойкость. Компания постоянно работает над улучшением потребительских свойств автомобилей бренда, а обновленные гарантийные условия являются еще одним подтверждением качества продукции Sollers для наших клиентов», - заявил Марат Шарапов, директор по продажам и маркетингу Соллерс.

Повысить гарантийный срок удалось за счет изменения в техпроцессах. Катафорезный грунт на все кузовные элементы наносится методом погружения. Толщина лакокрасочного покрытия увеличена до 120 мкм, сварные швы дополнительно обрабатываются воском и промазываются мастикой. Качество кузовов и кабин проверяется в контрольных лабораториях.

Кузов Sollers Atlant перед грунтованием

Напомним, Sollers Atlant и Sollers Argo – это копии JAC Sunray и JAC N25/35, производимые по технологии полного цикла со сваркой кузовов на предприятиях Соллерс – соответственно, в Елабуге и Ульяновске. Машины продаются в 84 дилерских центрах, расположенных в 57 городах России, а также в Минске.