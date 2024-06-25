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«Автотор» планирует локализовать производство двигателей внутреннего сгорания
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«Автотор» планирует локализовать производство двигателей внутреннего сгорания

Завод «Автотор» наладит собственное литейное производство для выпуска автокомпонентов

Калининградский завод «Автотор» намерен начать собственное производство черного и цветного литья, сообщил президент компании Денис Пак в интервью «Газете.Ru». Он пояснил, что это позволяет производить собственные автокомпоненты, такие как электродвигатель, редуктор, силовая электроника, гибридные силовые установки.

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Помимо этого «Автотор» планирует локализовать производство двигателей внутреннего сгорания для традиционных автомобилей. Также глава предприятия не исключил возможность производства АКП, рулевых и тормозных систем в будущем.

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Пак отметил, что автокомпоненты завод будет выпускать вместе с партнерами.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

Источник: Газета.Ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / standert
Количество просмотров 1
25.06.2024
Фото:freepik / standert
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