Завод «Автотор» наладит собственное литейное производство для выпуска автокомпонентов

Калининградский завод «Автотор» намерен начать собственное производство черного и цветного литья, сообщил президент компании Денис Пак в интервью «Газете.Ru». Он пояснил, что это позволяет производить собственные автокомпоненты, такие как электродвигатель, редуктор, силовая электроника, гибридные силовые установки.

Помимо этого «Автотор» планирует локализовать производство двигателей внутреннего сгорания для традиционных автомобилей. Также глава предприятия не исключил возможность производства АКП, рулевых и тормозных систем в будущем.

Пак отметил, что автокомпоненты завод будет выпускать вместе с партнерами.

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Источник: Газета.Ru