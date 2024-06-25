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Эксперты выяснили, какие модели Skoda пользуются спросом у покупателей
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Эксперты выяснили, какие модели Skoda пользуются спросом у покупателей

В «Авито Авто» назвали самые популярные автомобили Skoda в России

Эксперты «Авито Авто» провели анализ предложений, спроса и цен на автомобили Skoda с января по май 2024 года и выделили самые востребованные модели.

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Новые автомобили

Лидером по количеству объявлений стал семейный кроссовер Kodiaq, на который пришлось 53,33% всех предложений. Средняя цена этой модели составила 5 080 000 рублей, что является лучшим показателем в топ-5.

На втором месте компактный кроссовер Karoq с долей в 18,98% и средней ценой 3 604 000 рублей. Третье место заняла Octavia с 16,85% предложений и средней ценой 3 750 000 рублей. Компактный кроссовер Kamiq занял четвертое место с долей 5,28% и средней ценой 3 090 000 рублей. Замыкает топ-5 автомобиль класса D Superb, доля которого составляет 2,41%, а средняя цена — 4 560 000 рублей.

Среди новых автомобилей Skoda лидером по доле в спросе также оказался Kodiaq с долей в 45,95%. На втором месте расположилась Octavia с долей 25,27%. Третью позицию занял Karoq, который получил 12,59% спроса. Четвертое и пятое места заняли Superb и Kamiq с долями 5,12% и 4,03% соответственно.

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С пробегом

Лидером по количеству предложений стала модель Octavia, на которую пришлось 43,08% всех объявлений, а ее средняя цена составила 1 100 000 рублей. На втором месте находится Rapid с долей 22,65% (1 320 000 рублей).

Третье место заняла Fabia, имеющая долю 11,05% и среднюю цену 590 000 рублей. Четвертое и пятое места у кроссоверов Yeti (6,87% и 1 099 000 рублей) и Kodiaq (6,09% и 2 900 000 рублей).

Среди моделей Skoda с пробегом наибольшей популярностью пользуется Octavia с долей спроса 49,74%. На втором месте находится Rapid с долей 18,65%, на третьем — Fabia с 10,46%. Четвертое место занял Superb с долей 5,19%, а пятое — Kodiaq с 5,16% спроса.

Источник: «Автоновости дня»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 6
25.06.2024
Фото:Unsplash
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