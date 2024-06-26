#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tesla Model Y
26 июня
Продажи Tesla провалились в Европе: кто занял ее место
Продажи Tesla Model Y в ЕС упали на 49%, модель...
Атом
26 июня
Назван точный срок начала серийного производства Атома
Первые товарные машины Атом соберут на заводе...
Почему люди предосторожно относятся к беспилотным авто: эксперт знает ответ
26 июня
Почему люди предосторожно относятся к беспилотным авто: эксперт знает ответ
Эксперт Максимов рассказал, когда у людей...

Шпионское видео 7-местного кроссовера Hyundai и первая информация

Революционный дизайн и комфорт: первое неофициальное видео Hyundai Palisade

Palisade 2026 года под кодовым названием LX3 намерен развивать успех своих предшественников, предлагая одновременно свежий и узнаваемый дизайн.

Кроссовер демонстрирует строгий, угловатый стиль, вдохновленный редизайном Hyundai Santa Fe 2025 года. Однако у Palisade другая конфигурация фар и задних фонарей, более крупная решетка радиатора и измененный профиль боковых окон, подчеркивающих его увеличенную длину.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Ходят слухи, что этот Palisade построен на новой платформе с более длинной колесной базой. Это сделано для увеличения внутреннего пространства, что позволит Palisade эффективнее конкурировать с такими соперниками, как Honda Pilot и Toyota Grand Highlander.

Возможно (но это не точно), автомобиль получит два новых двигателя: 2,5-литровый гибридный силовой агрегат и 3,5-литровый V6 с турбонаддувом, который заменит нынешний 3,8-литровый мотор. Эта эволюция говорит о стремлении Hyundai сочетать производительность с заботой об экологии.

Новый Hyundai Palisade – первое фото салона

Текущая линейка Palisade предлагает выбор только бензиновых двигателей, а модель 2026 года станет первой с гибридным вариантом. Таким образом, это не просто обновление поколения, это заявление Hyundai о будущем семейного транспорта (трехрядных кроссоверов).

Источник: KCB

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:скришот с видео в YouTube
26.06.2024
Фото:скришот с видео в YouTube
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Hyundai Palisade

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв