Шпионское видео 7-местного кроссовера Hyundai и первая информация

Революционный дизайн и комфорт: первое неофициальное видео Hyundai Palisade

Palisade 2026 года под кодовым названием LX3 намерен развивать успех своих предшественников, предлагая одновременно свежий и узнаваемый дизайн.

Кроссовер демонстрирует строгий, угловатый стиль, вдохновленный редизайном Hyundai Santa Fe 2025 года. Однако у Palisade другая конфигурация фар и задних фонарей, более крупная решетка радиатора и измененный профиль боковых окон, подчеркивающих его увеличенную длину.

Ходят слухи, что этот Palisade построен на новой платформе с более длинной колесной базой. Это сделано для увеличения внутреннего пространства, что позволит Palisade эффективнее конкурировать с такими соперниками, как Honda Pilot и Toyota Grand Highlander.

Возможно (но это не точно), автомобиль получит два новых двигателя: 2,5-литровый гибридный силовой агрегат и 3,5-литровый V6 с турбонаддувом, который заменит нынешний 3,8-литровый мотор. Эта эволюция говорит о стремлении Hyundai сочетать производительность с заботой об экологии.

Текущая линейка Palisade предлагает выбор только бензиновых двигателей, а модель 2026 года станет первой с гибридным вариантом. Таким образом, это не просто обновление поколения, это заявление Hyundai о будущем семейного транспорта (трехрядных кроссоверов).

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Источник: KCB