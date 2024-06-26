Почему россияне стали более лояльны к китайским машинам — эксперт знает ответ

Эксперт Анкушин прогнозирует рост объема экспорта в РФ авто из КНР к концу года

Объемы экспорта китайских автомобилей в Россию по итогам 2024 года могут достичь 70%. Об этом рассказал руководитель отдела по работе со средним корпоративным бизнесом группы компаний «Альфа-Лизинг» Александр Анкушин.

«В продажах новых авто за I квартал 2024 года китайские бренды заняли семь мест из десяти в топе по реализации. Наиболее востребованными у россиян в текущем году стали марки Haval, Geely, Chery, Changan и Omoda», – перечислил эксперт.

Анкушин уточнил, что за первые пять месяцев с начала текущего года россияне купили китайских машин на 160% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Таким образом, доля «китайцев» на авторынке РФ превысила показатель в 57%. Этот факт наглядно свидетельствует, что российский потребитель начал лояльно относиться к покупке машин из КНР. Особенно на фоне прямых поставок иномарок из других стран и ужесточения требований к параллельному импорту.

«Именно эти предпосылки позволяют прогнозировать рост объемов экспорта китайских авто в РФ на 70% по итогам 2024 года, так как китайские автоконцерны планируют реализовать в нашей стране 1,2 млн новых авто в текущем году. В 2023 году этот показатель составил более 550 тыс. единиц», – объяснил эксперт.

Рассуждая о причинах растущей популярности китайских автомобилей у россиян, Анкушин указал на оптимальное соотношении цены, дизайна и качества. Например, средняя стоимость китайской машины в 2024 году составляет 2,5-3 млн рублей, а корейской – примерно 3,4 млн рублей.

На признание продукции китайского автопрома также повлияли широкий модельный ряд и наличие большого количества дилерских центров, отсутствие проблем с запчастями и расходниками, диагностикой и специалистами по обслуживанию таких автомобилей, резюмировал Анкушин.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: iz.ru