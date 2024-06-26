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Эти отечественные машины стали дороже за 4 года после покупки

Автостат: у Largus лучшая остаточная стоимость среди 4-летних отечественных авто

Эксперты агентства «Автостат» выяснили, какие четырехлетние российские модели имеют лучшую остаточную стоимость. Они изучили данные за первый квартал текущего года. Первое место занял универсал Lada Largus с 1,6-литровым двигателем и МКП. Через четыре года после покупки, совершенной в 1 квартале 2020 года, индекс Residual value («Сохранная остаточная стоимость автомобиля») у него составил 168,7%.

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На второй строчке Lada Granta с 1,6-литровым мотором и АКП. Остаточная стоимость у нее равна 166,9%. На третьей позиции универсал Lada Vesta SW (1,6-литровый двигатель, механика) с показателем 162,1%.

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Аналитики отмечают, что собственники многих 4-летних отечественных машин и иномарок могут продать их сегодня дороже исходной цены. Причина заключается в том, что за последние несколько лет автомобили резко подорожали.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

Источник: Автостат

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
26.06.2024
Фото:Depositphotos
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