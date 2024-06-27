За рулем был нетрезв? В суде расссказали, что будет с деньгами по каско

Нетрезвые водители смогут восстановить машину только за свой счет

Пленум Верховного суда России рассмотрел проект постановления о правилах добровольного страхования. Водителям стоит учесть, что пьянство за рулем может лишить их права на страховое возмещение, и разбитую машину придется ремонтировать за собственные деньги.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что постановление направлено на правильное и единообразное разрешение судебных споров по добровольному страхованию имущества. Между гражданами и страховщиками часто возникают споры о выплатах: граждане жалуются на недостаточные выплаты или их отсутствие, а страховщики считают, что от них требуют слишком много.

Постановление разъясняет, когда страховщики вправе не выплачивать компенсацию. Например, если водитель пьяный и попал в аварию, страховка каско не покроет ремонт. В большинстве случаев договоры добровольного страхования предусматривают возможность отказа в возмещении ущерба, если водитель был нетрезв.

Авария с водителем в состоянии опьянения, является основанием для освобождения страховщика от выплаты по риску «ущерб от ДТП». Даже если конкретно не этот водитель признан виновным в аварии. То есть, например, врезались в него, а не он.

В ОСАГО действует другой принцип: если пьяный водитель виновен в ДТП, пострадавший получит возмещение, но виновник получит регресс от страховой компании. Был случай, когда даже пассажиру отказали в выплате по жизни и здоровью, потому что он был нетрезв.

Адвокат Сергей Радько считает, что отказ в возмещении ущерба незаконен, если авария произошла не по вине нетрезвого водителя.

Однако такие условия часто прописаны в договорах добровольного страхования. Водители, управляющие автомобилем в состоянии опьянения, априори считаются виновными в авариях, поскольку это серьезное нарушение ПДД.

Кстати, многие регионы России уже внедрили систему денежного поощрения за сообщения о пьяных водителях за рулем.

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Источник: «Российская газета»