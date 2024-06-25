Все больше регионов готовы платить за сообщения о пьяных водителях

Амурская область материально поощрит граждан за информацию о пьяных водителях

Амурская область планирует поощрять граждан деньгами за информацию о нетрезвых водителях. Губернатор Василий Орлов предложил эту инициативу после ДТП в Благовещенске, в результате которого пьяный таксист стал виновником гибели пяти человек.

Помимо денежных выплат, губернатор предлагает ужесточить наказание для пьяных водителей, увеличив штраф за отказ от медосвидетельствования с 30 тысяч до 300 тысяч рублей, а максимальный срок лишения прав для таких водителей с трех до пяти лет.

Систему денежных вознаграждений за сообщения о пьяных водителях уже внедрили в Пермском крае, Брянской области, Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, Вологодской, Нижегородской областях, ЯНАО, Марий Эл и других регионах. Информаторам выплачивают от 2 до 5 тысяч рублей за каждое подтвержденное нарушение.

Механизмы материальных поощрений разрабатываются в Кабардино-Балкарии, Курганской, Омской, Тверской областях и НАО. Власти Республики Алтай еще в начале года объявили о премии в 5 тысяч рублей, заложив на это в бюджете 500 тысяч рублей.

Согласно данным МВД, в 2023 году 12,7% всех нарушений, связанных с управлением транспортным средством нетрезвым водителем, были пресечены благодаря информации от граждан, что значительно выше показателя 2019 года в 4%.

Однако эксперты опасаются, что денежные выплаты могут привлечь недобросовестных граждан, склонных к ложным доносам. Поэтому возможно стоит также предусмотреть ответственность за дачу ложной информации.

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Источник: «Коммерсант»