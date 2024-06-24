Чтобы неповадно было: пьянство за рулем хотят приравнять к терроризму
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил приравнять вождение в пьяном виде к актам терроризма, особенно в случаях с летальными исходами.
Решение проблемы пьяного вождения требует однозначно строгих мер. Обычные методы не всегда уменьшают количество пьяных за рулем. Необходимы четкие определения и серьезная ответственность. Психологический фактор тоже играет роль: не хочешь стать террористом? Тогда не садись пьяным за руль.
Депутат подчеркнул, что уже существует понятие «водитель-убийца», которое относится к тем, кто управляет автомобилем в состоянии опьянения. Независимо от того, повезет ли им избежать последствий в этот раз, это всегда риск с возможным трагическим исходом.
Кроме того, поступило предложение ужесточить наказание за неправомерное использование знака «Инвалид». Вплоть до лишения транспортного средства и прав.
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Источник: РИА Новости