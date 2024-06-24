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Чтобы неповадно было: пьянство за рулем хотят приравнять к терроризму

Султан Хамзаев: для решения проблемы пьяного вождения нужно ужесточить наказание

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил приравнять вождение в пьяном виде к актам терроризма, особенно в случаях с летальными исходами.

Решение проблемы пьяного вождения требует однозначно строгих мер. Обычные методы не всегда уменьшают количество пьяных за рулем. Необходимы четкие определения и серьезная ответственность. Психологический фактор тоже играет роль: не хочешь стать террористом? Тогда не садись пьяным за руль.

Несознательным водителям ужесточат наказание

Депутат подчеркнул, что уже существует понятие «водитель-убийца», которое относится к тем, кто управляет автомобилем в состоянии опьянения. Независимо от того, повезет ли им избежать последствий в этот раз, это всегда риск с возможным трагическим исходом.

Кроме того, поступило предложение ужесточить наказание за неправомерное использование знака «Инвалид». Вплоть до лишения транспортного средства и прав.

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Источник: РИА Новости

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За РулемАлексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 2
24.06.2024
Фото:freepik / freepik
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