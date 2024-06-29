Советские машины, которые невозможно снять с производства!

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Все мы знаем, что есть автомобили, разработанные еще в Советском Союзе, но выпускающиеся до сих пор. Но кажется, мы не вполне отдаем отчет в том, насколько же это реально старые конструкции. И насколько их много.

Давайте загибать пальцы. Грузовик Урал-4320 – выпуск начат в 1977 году, для нужд армии выпускается до сих пор... Высокопольный автобус малого класса ПАЗ-3205 – такие начали делать в 1989 году и собирают поныне, и даже двигатель вернули в производство.

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Но есть долгожители и посерьезнее. Полноприводный микроавтобус/фургон/грузовик УАЗ-452 – освоен в Ульяновске в 1965 году и пребывает на конвейере и сегодня в виде семейства УАЗ СГР, что значит «старый грузовой ряд», а в народе известен как «буханка».

Да и УАЗ-469 ненамного моложе: производство было начато в 1972 году (хотя разработка шла в почти параллельно с «буханкой»), а сегодня эти машины известны как УАЗ Hunter... Кого мы забыли? Давайте-ка посмотрим видео и посчитаем еще раз!

Источник: АВТО ИСТОРИЯ

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