Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

ОСАГО окончательно убрали из списка обязательных документов при регистрации ТС

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об исключении ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации ТС в ГАИ. Нововведение будет распространяться как на постановку авто на госучет, так и перерегистрацию из-за смены собственника.

Появились подробности о новом российском электромобиле: что известно

Президент «Автотора» Денис Пак рассказал, каким будет первый собственный автомобиль завода и почему решили сделать именно такую машину. Он сообщил, что первым собственным автомобилем компании станет компактный электрокар, который по габаритам ближе к автомобилям А-класса.

Lada Largus начала поступать дилерам

Автомобили Lada Largus, производство которых было перенесено из Тольятти в Ижевск, начали появляться у российских дилеров. Первая партия была доставлена в автосалоны в Петербурге. В нее вошли белые и серебристые 5-местные универсалы в комплектации Classic Plus.

Сколько будет стоить отечественный электромобиль Атом

Генеральный директор компании «Кама» Игорь Поваразднюк рассказал, сколько будет стоить отечественный электромобиль Атом, серийная сборка которого начнется на заводе «Москвич» во второй половине 2025 года. По его словам, цена уложится в диапазон 2,9-4 млн рублей.

Как раньше уже не будет: наказание за езду в пьяном виде ужесточат

Сумму штрафа за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения необходимо увеличить в 10 раз, считают депутаты Законодательного собрания Амурской области. Соответствующее обращение они направят председателю Госдумы Вячеславу Володину, в Правительство РФ и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.