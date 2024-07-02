#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России могут сократиться авиаперевозки — в Росавиации назвали причину
2 июля
В России могут сократиться авиаперевозки — в Росавиации назвали причину
Глава Росавиации Ядров: Пассажиропоток в 2024...
Машина упала в водоем: авария унесла жизни четырех человек в Якутии
2 июля
Машина упала в водоем: авария унесла жизни четырех человек в Якутии
В Якутии четыре человека погибли в ДТП с...
Мошенники придумали новый способ обмана при продаже автомобиля — объясняем схему
2 июля
Мошенники придумали новый способ обмана при продаже автомобиля — объясняем схему
Криминалист Шелков предупредил россиян о новом...

Не стоит вызывать такси в непогоду — эксперт объяснил причину

Эксперт Рабчук перечислил способы экономии на поездках в такси

Спрос на такси зависит от ряда факторов, включая погоду, время суток, место подачи и назначения. Эти факторы диктуют спрос и в конечном итоге формируют стоимость поездки. Об этом рассказал директор по связям с общественностью компании Drivee Артем Рабчук.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Чтобы сэкономить на поездке, нужно, во-первых, учитывать время для заказа такси и час пик.

«По нашей статистике, в целом по стране наименее загруженное время для заказа автомобиля по будням начинается после 10 утра. Если нужно уехать утром на работу, то лучше это сделать до 08:00, когда начинается самый высокий спрос на поездки по городу. Вечерний час пик начинается в 18:00. Поэтому я рекомендую заказывать автомобиль за 15-20 минут до этого времени, чтобы точно успеть добраться до места назначения», – рекомендует эксперт.

Внедорожники до 1,5 млн рублей – 6 лучших вариантов

Во-вторых, нужно учесть такой фактор, как точка подачи и назначения, и попробовать изменить их на более удобные для посадки или высадки, если изначальные требуют сложного заезда на территорию двора или предприятия, отмечает Рабчук.

В-третьих, погода: если позволяет время и есть понимание, что непогода скоро закончится, лучше подождать, и тогда поездка на такси будет более выгодной.

«Если же вы понимаете, что, например, скоро начнется дождь, то лучше заказать автомобиль чуть раньше», – советует специалист.

По словам Рабчука, существуют сервисы, у которых нет алгоритмов, автоматически устанавливающих цену. Стоимость поездки регулируется только пользователями, которые в приложении напрямую договариваются о том, в какую сумму выйдет поездка.

«Пассажиры сами предлагают цену, за которую готовы ехать, а водители могут согласиться с ней или предложить свою. Пассажир может предложить сумму выше, чем обычно, если ему нужно уехать как можно скорее, а если он никуда не торопится – стандартную стоимость поездки», – отмечает эксперт.

Всегда есть шанс, что водитель такси примет заказ с невысокой ценой, если его маршрут совпадает с предложенным заказчиком, резюмирует Рабчук.

Источник: radiosputnik.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
02.07.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0