Не стоит вызывать такси в непогоду — эксперт объяснил причину

Эксперт Рабчук перечислил способы экономии на поездках в такси

Спрос на такси зависит от ряда факторов, включая погоду, время суток, место подачи и назначения. Эти факторы диктуют спрос и в конечном итоге формируют стоимость поездки. Об этом рассказал директор по связям с общественностью компании Drivee Артем Рабчук.

Чтобы сэкономить на поездке, нужно, во-первых, учитывать время для заказа такси и час пик.

«По нашей статистике, в целом по стране наименее загруженное время для заказа автомобиля по будням начинается после 10 утра. Если нужно уехать утром на работу, то лучше это сделать до 08:00, когда начинается самый высокий спрос на поездки по городу. Вечерний час пик начинается в 18:00. Поэтому я рекомендую заказывать автомобиль за 15-20 минут до этого времени, чтобы точно успеть добраться до места назначения», – рекомендует эксперт.

Во-вторых, нужно учесть такой фактор, как точка подачи и назначения, и попробовать изменить их на более удобные для посадки или высадки, если изначальные требуют сложного заезда на территорию двора или предприятия, отмечает Рабчук.

В-третьих, погода: если позволяет время и есть понимание, что непогода скоро закончится, лучше подождать, и тогда поездка на такси будет более выгодной.

«Если же вы понимаете, что, например, скоро начнется дождь, то лучше заказать автомобиль чуть раньше», – советует специалист.

По словам Рабчука, существуют сервисы, у которых нет алгоритмов, автоматически устанавливающих цену. Стоимость поездки регулируется только пользователями, которые в приложении напрямую договариваются о том, в какую сумму выйдет поездка.

«Пассажиры сами предлагают цену, за которую готовы ехать, а водители могут согласиться с ней или предложить свою. Пассажир может предложить сумму выше, чем обычно, если ему нужно уехать как можно скорее, а если он никуда не торопится – стандартную стоимость поездки», – отмечает эксперт.

Всегда есть шанс, что водитель такси примет заказ с невысокой ценой, если его маршрут совпадает с предложенным заказчиком, резюмирует Рабчук.

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Источник: radiosputnik.ru