Патриотизм по-белорусски: тракторный завод выпустил брендированное мороженое

Смачна: в Белоруссии сделали мороженое, названное в честь трактора Belarus

Минский тракторный завод (МТЗ) презентовал брендированное мороженое с названием Belarus Tractors. Новинку выпустили в коллаборации с Могилевской фабрикой мороженого.

Лакомство уже продается во всех точках комбината общественного питания Минского тракторного завода по цене 4,89 белорусских рубля за 250 г (примерно 134 российских рубля по актуальному курсу).

В составе мороженого сливки, сухое молоко, молочная сыворотка и другие ингредиенты. Примечательно, что на этикетке стаканчика с лакомством изображена одна из самых современных моделей трактора Belarus.

Примечательно, что ранее Минский тракторный завод презентовал брендированную линейку колбасных изделий под названием «Торбочка тракториста». В продаже в белорусских магазинах появились сыровяленая колбаса «Балканская», «Эстонская ароматная», «Милано», «Виладжио», «Краковская», «Брауншвейгская» и другие.

Производством фирменных мясных изделий под торговой маркой МАЗ занимается Борисовский мясокомбинат.

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Источник: МТЗ