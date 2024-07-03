Сегодня – День ГАИ! Поздравляем!

«За рулем» поздравляет сотрудников ГАИ с профессиональным праздником

3 июня в России отмечается День ГАИ, известный также как День ГИБДД – профессиональный праздник тех, кто причастен к службе в рядах этой славной организации.

Напомним, точкой отсчета в истории ГАИ стало 3 июля 1936 года, когда Совнарком утвердил создание Государственной автомобильной инспекции. С тех пор служба меняла название (теперь ГИБДД вновь будет именоваться ГАИ), однако хорошие традиции и суть работы остались прежними.

Только вдумайтесь: инспекторы находятся на службе 24 часа в сутки 7 дней в неделю – у ГАИ не бывает выходных! И понятно почему: сотрудники поддерживают порядок на дорогах, оформляют ДТП, следят за соблюдением Правил дорожного движения, выписывают штрафы и, конечно, обеспечивают безопасность водителей и пешеходов – нашу с вами!

В этот день вся редакция «За рулем» от всего сердца поздравляет сотрудников ГАИ с их профессиональным праздником. Желаем доблестным инспекторам поменьше нарушителей – и побольше сознательных граждан за рулем транспорта и на пешеходных переходах! От лица всех настоящих автомобилистов выражаем солидарность с сотрудниками ГАИ – давайте вместе сделаем наши дороги безопасными!