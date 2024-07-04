Аналитики подсчитали расходы на владение XCite X-Cross 7

НАПИ: на содержание XCite X-Cross 7 за 5 лет уйдет ₽2,1 млн при цене ₽2,5 млн

Аналитики агентства НАПИ подсчитали стоимость владения кроссовером российской сборки XCite X-Cross 7 (Chery Tiggo 7 Pro). За пять лет расходы составят 2,1 млн рублей. Уточняется, что расчет производился для XCite X-Cross 7 в версии Enjoy по цене 2,5 млн рублей.

То есть за пять лет на владение машиной придется потратить сумму, примерно равную цене самого автомобиля. Один километр пробега машины обойдется в 28,01 рубля, подсчитали в НАПИ.

XCite X-Cross 7

В своем расчете эксперты учитывали стоимость бензина, расходы на ремонт и ТО, покупку зимней резины и сезонную смену шин, стоимость страховки, а также налоги и сборы.

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Источник: Autonews.ru