Аналитики подсчитали расходы на владение XCite X-Cross 7
НАПИ: на содержание XCite X-Cross 7 за 5 лет уйдет ₽2,1 млн при цене ₽2,5 млн
Аналитики агентства НАПИ подсчитали стоимость владения кроссовером российской сборки XCite X-Cross 7 (Chery Tiggo 7 Pro). За пять лет расходы составят 2,1 млн рублей. Уточняется, что расчет производился для XCite X-Cross 7 в версии Enjoy по цене 2,5 млн рублей.
То есть за пять лет на владение машиной придется потратить сумму, примерно равную цене самого автомобиля. Один километр пробега машины обойдется в 28,01 рубля, подсчитали в НАПИ.
XCite X-Cross 7
В своем расчете эксперты учитывали стоимость бензина, расходы на ремонт и ТО, покупку зимней резины и сезонную смену шин, стоимость страховки, а также налоги и сборы.
Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Autonews.ru
Фото:Администрация Санкт-Петербурга
04.07.2024
Фото:Администрация Санкт-Петербурга
Поделиться:
Оцените материал:
0