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Самая мощная Lada Niva Sport дебютирует на международных трассах

Lada Niva Sport Т2 примет участие в международном ралли «Шелковый путь»

Незадолго до старта ралли «Шёлковый путь» АВТОВАЗ напоминает, что в нем примут участие два экипажа на гоночных версиях Lada Niva Sport стандартного класса T2. Среди них будет версия с двигателем 1.8 литра.

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Со времени прошлого «Шелкового пути» были серьезно модернизированы оба автомобиля команды Lada Sport Rosneft. Они получили новый мотор, базирующийся на серийном атмосферном бензиновом двигателе объемом 1,8 л.

Lada Niva Sport Т2
Lada Niva Sport Т2

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Экипаж Дмитрия Воронова поедет на машине с двигателем мощностью 150 л.с. Михаил Митяев будет управлять машиной с 180-сильным мотором. У автомобилей была усилена подвеска, перекомпонован салон.

В этом году дистанция ралли составит 5243 километра, почти 3 тысячи из которых придется на 12 спецучастков. Финиш пройдет 15 июля в столице Монголии Улан-Баторе. Организаторы мероприятия решили усложнить задачу участникам: между двумя финишными спецучастками командам запрещено будет работать с техникой и экипажам придется обслуживать свои машины самим.

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

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Источник: lada.ru

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
04.07.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Niva Legend ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+37