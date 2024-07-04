Вам устроили автоподставу? Ни в коем случае не делайте этого до приезда ГАИ

Психотерапевт Фомин объяснил, чего нельзя делать в случае автоподставы на дороге

Если вы стали участником дорожно-транспортного происшествия, больше напоминающего автоподставу, не стоит вступать в диалог с другими участниками аварии. Нужно вызвать представителей ГАИ и запереться в машине до их приезда. Таким советом поделился в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» врач-психотерапевт, к.м.н. Евгений Фомин.

«В случае автоподставы жертва не полностью понимает, как произошло ДТП. Когда на человека накатывают тревога и страх, он начинает хаотично мыслить. В этом случае надо запереться в машине и вызывать полицию. Ни в коем случае нельзя вступать в диалог с потенциальными автоподставщиками. Распознать их можно, если они предлагают решить вопрос прямо на месте. Однако сейчас так уже никто не делает», – объяснил собеседник издания.

Фомин подчеркнул, что водитель должен насторожиться, если другой участник аварии пытается убедить его в правдивости своей версии произошедшего. Таким образом автоподставщик преследует только одну цель – манипулировать своей жертвой, констатирует Фомин.

«В такой ситуации нельзя вступать в диалоги, объяснять свою позицию и пытаться доказать что-то. Мошенников убедить ни в чем не получится. Поэтому можно просто сказать, что сотрудники полиции сами разберутся, кто прав и кто виноват», – советует эксперт.

Как правило, после этого заявления автоподставщики сразу оставляют человека в покое, подытожил Фомин.

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Источник: gazeta.ru