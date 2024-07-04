Названы самые популярные импортные автомобили в России

«Автостат» перечислил пять автомобилей, которые чаще всего привозят в РФ

Среди автомобилей, которые ввозили в РФ в июне текущего года, чаще всего встречаются кроссоверы Chery Tiggo Pro Max. Топ-5 наиболее популярных новых иномарок состоит из китайских машин, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, в июне из новых машин больше всего привезли Chery Tiggo 7 Pro Max, Changan CS55 PLUS, Omoda C5, Chery Tiggo 4 Pro и Haval M6.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Всего за июнь в Россию ввезли 69,4 тыс. новых легковых автомобилей. За полгода в страну импортировали 408,5 тыс. новых легковых машин, что почти на 80% больше, чем в тот же период 2023-го. Около 94% объема импорта приходится на китайские авто.

А подержанных машин по итогам первого полугодия 2024 года ввезли в страну на 19% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. С января по июнь в страну ввезли 177,8 тыс. б/у автомобилей.

Интерьер Chery Tiggo 7 Pro Max

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»