Вы удивитесь, но автомобиль в жару будет работать лучше с таким бензином

Автоэксперт Колодочкин предупредил о последствиях заливки бензина АИ-92 в жару

Аномально жаркая погода, установившаяся в южных регионах России, на текущей неделе усилится ближе к выходным дням. Зона экстремального перегрева охватит две трети территории европейской части России – это восемь из 16 российских мегаполисов, в которых проживает 60% населения страны.

Такую жару плохо переносят не только люди, но и машины тоже. О том, как спасти свой автомобиль в таких условиях, рассказал эксперт Михаил Колодочкин. Он напомнил, что на лючке каждого автомобиля есть требования, которыми можно пренебречь во время жары, речь идет о выборе бензина.

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– «Каких только советов не дают в отношении бензина. Вот очередной: мотору вредно, когда заливают топливо с не рекомендованным октановым числом. На дверце лючка бензобака в качестве рекомендованного указан один бензин, а в скобках — другой. Так вот: тот, что в скобках, можно заливать только когда на АЗС не оказалось основного топлива. Для постоянного использования он не подходит.

Бензин, октановое число которого превышает рекомендованное автопроизводителем, вреден разве что для кошелька автовладельца. Двигателю вреда от него не будет – впрочем, как и пользы. Его имеет смысл заливать в сильную жару – тогда вероятность поймать детонацию резко снижается.

А вот применение бензинов с низким октановым числом может спровоцировать неприятности. Кратковременное использование 92-го бензина вместо 95-го вреда не принесет, если избегать при езде резких ускорений и прочих перегрузок. Ведь любой двигатель при проектировании хоть и рассчитывается под определенное октановое число, но всегда имеет небольшой запас на случай отклонения.

Но если постоянно заливать низкооктановое топливо, то никакого конструктивного запаса не хватит. Тем более, если вместо 92-го бензина однажды плеснут 90-й: отклонение от нормы в 5 единиц мотор может не пережить».

Другими словами, во время жары использование высокооктанового 98-го бензина в автомобиле, рассчитанном под 95-й, будет оправдано. В остальных случаях это лишняя трата денег. А вот применять бензин с октановым числом ниже основного рекомендованного можно только изредка, иначе вашему мотору это не понравится, резюмировал Колодочкин.