Почему на СТО увеличилось количество машин из Китая — эксперты выяснили

Специалисты выяснили, сколько россияне тратят на обслуживание китайских машин

На российских дорогах китайские автомобили Chery и Geely встречаются все чаще, как следствие – таких моделей становится больше и на станциях техобслуживания. Об этом рассказала директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.

В ходе проведенного исследования специалисты проанализировали историю 24 тысяч машино-заездов китайских автомобилей на протяжении пяти месяцев в 2023 и 2024 годах.

Выяснилось, что в отчетный период чаще остальных на СТО в 2023 году появлялись такие марки, как Chery, Geely, Logan, Haval и Great Wall. Первая пятерка в текущем году мало изменилась, при этом увеличилось число машино-заездов по брендам: Chery (+29%), Geely (+35%) и Haval (+95%).

Автобренды из Китая демонстрируют высокие продажи на рынке России, они являются лидерами и на вторичном рынке. Что касается стоимости обслуживания, то самый бюджетный прайс – у Haval: в среднем, чек составляет 6,8 тыс. рублей. Немного дороже обходится обслуживание Chery – 6,9 тыс. рублей, на третьем месте Geely – 7,08 тыс. рублей. Cредний чек Lifan составляет 9,05 тыс. рублей, а на обслуживание Great Wall клиенты, в среднем, тратят 15,751 тыс. рубль.

По мнению Овчинниковой, такое ценообразование связано с тем, что «свежим» автомобилям дорогой ремонт не нужен, для них будет достаточно регулярного техобслуживания. А такие автомобили, как Lifan и Great Wall, как правило, являются возрастными, поэтому сумма на их обслуживание заметно выше.

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Источник: carsweek.ru