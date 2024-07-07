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А когда-то был «орлом»: смотрите, во что превратился крутой Nissan 300ZX
Спорткар Nissan 300ZX достали из озера через 10...

А когда-то был «орлом»: смотрите, во что превратился крутой Nissan 300ZX

Спорткар Nissan 300ZX достали из озера через 10 лет

Судя по всему, этот Nissan не был разрушен перед затоплением, поэтому неясно, как он вообще попал в это озеро. Возможно, это была афера со страховкой, а может и вообще криминальная история. В любом случае вода нанесла 300ZX больше ущерба, чем что-либо еще.

Утопленный Nissan 300ZX Z31
Утопленный Nissan 300ZX Z31
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К сожалению, повреждения Nissan 300ZX не ​​прекратились после того, как его достали. При попытке его перетащить полностью оторвалось переднее крыло со стороны водителя, опора и, возможно, подрамник. Спорткар был настолько гнилым, что некоторые его части просто рассыпались. При попытке открыть дверь ручка отвалилась.

Грустно видеть такую ​​ крутую машину в настолько плачевном состоянии. Найденный 300ZX был моделью Z31 первого поколения.


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У этого конкретного экземпляра была странная жизнь: похоже, изначально он был красным, затем был перекрашен в синий, а потом оказался на дне озера.

Кому он принадлежал, что он видел на своем веку и как он очутился на дне озера – теперь предстоит разбираться полиции.

И да, такие крутые машины заслуживают лучшей участи.

Справка

Nissan 300ZX – спортивный автомобиль, выпускавшийся компанией Nissan в нескольких поколениях с 1983 по 2000 год. Известен своим высокопроизводительным двигателем и спортивными характеристиками.

Nissan 300ZX Z31
Nissan 300ZX Z31

Первое поколение модели, известное как Z31, было выпущено в 1983 году, а в 1989 году появилась «зетка» 32, став еще более популярной благодаря дизайну и передовым технологиям.

Источник: The Drive

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Алексеева Елена
Фото:YouTube | Wikimedia
07.07.2024
Фото:YouTube | Wikimedia
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