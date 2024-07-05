Водителям каршеринга хотят автоматически снижать скорость — есть возражения

Эксперт Шапарин назвал бесполезной идею ограничения скорости машин каршеринга

Инициатива с автоматическим ограничением скорости автомобилей каршеринга по аналогии с электросамокатами нецелесообразна, она может быть эффективна только с точки зрения пиара. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Он напомнил, что в России уже существуют аналогичные технологии, а контроль за поведением водителей на дорогах успешно осуществляют камеры фото- и видеофиксации.

«Лимит в автомобилях изобретен давно – это совершенно не проблема. Здесь единственная задача состыковать его на регулярно обновляемые базы данных улиц и базы данных знаков с разрешенным режимом скорости. Поэтому теоретически такое возможно», – объясняет глава НАС.

При этом Шапарин подчеркнул, что каршеринговые сервисы сами способны регулировать скорость своих автомобилей.

«Поэтому, на мой взгляд, эта история больше пиаровская, чем реальная. Потому что, зная, сколько занимает в НАМИ разработка чего бы то ни было, можно с уверенностью судить, что при нашей жизни ничего внятного мы не увидим. Поэтому я боюсь, что избыточная разработка, дублирующая на самом деле основные функции – это не то, куда можно двигаться», – констатирует эксперт.

По мнению Шапарина, более рациональной была бы система, основанная на анализе модели поведения человека за рулем. Она могла бы «сравнивать обычную-необычную, нормальную-ненормальную модель поведения, видеть, что человек ведет себя неадекватно, и предупреждать его об этом сразу», объясняет президент НАС.

Подобная система помогла бы значительно снизить аварийность на дорогах и повысить сознательность пользователей каршеринга. Таким образом можно «снять большую часть проблем, вместо изобретения велосипедов с какими-то ограничивающими скорость устройствами», резюмировал Шапарин.

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Источник: postnews.ru