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Эти признаки точно укажут на машину-«утопленника»
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Эти признаки точно укажут на машину-«утопленника»
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Эти признаки точно укажут на машину-«утопленника»

Эксперт Стрельбицкий назвал четыре признака автомобиля, побывавшего в воде

Автомобиль-«утопленник» выдадут несколько внешних признаков, рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. Он отметил, что очень важно внимательно проверить салон на наличие следов влаги. Неприятный запах сырости, плесени или затхлости в салоне укажут, что машина побывала в воде.

Также если обивка салона и коврики сильно изношены и пахнут влагой, то это может указывать на «утопленника». Бывает, что продавец пытается замаскировать такой автомобиль при помощи перешивки салона, но это также заметно при тщательном осмотре.

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Еще на «утопленника» укажет наличие ржавчины в труднодоступных местах: на стыках панелей, под дверными ручками, в нижней части крыльев. У «утопленника» также часто бывают проблемы с электрикой. Тревожными признаками будут неработающий кондиционер и обогрев стекол.

На «утопленника» указывают и проблемы с двигателем и тормозной системой, отметил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Zuma\TASS
08.07.2024
Фото:Zuma\TASS
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