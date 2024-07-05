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Этот хорошо известный «японец» заметно подешевел в России: известна цена

В России начались продажи нового Mitsubishi ASX по цене от 2,71 млн рублей

В апреле самый доступный экземпляр Mitsubishi ASX стоил в России от 2,85 млн рублей, а сейчас цены на автомобиль начинаются от 2,71 млн рублей. За такую сумму предлагается самый доступный вариант на одном из российских сайтов объявлений. Mitsubishi ASX продает частник из Самары.

Под капотом автомобиля 2023 года выпуска 2,0-литровый атмосферный мотор мощностью 150 л.с. и вариатор. Привод передний.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
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Такой же автомобиль дилер в Барнауле продает за 2,747 млн рублей, в Ставрополе аналогичный кроссовер стоит 2,839 млн рублей. А самый дешевый полноприводный Mitsubishi ASX за 3,45 млн рублей продает дилер в Новосибирске.

Чаще всего в РФ Mitsubishi ASX предлагается в комплектации Instyle, включающей 7 подушек безопасности, датчики дождя и света, климат- и круиз-контроль и прочее.

Интерьер Mitsubishi ASX
Интерьер Mitsubishi ASX

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Mitsubishi | За рулем
05.07.2024
Фото:Mitsubishi | За рулем
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Отзывы о Mitsubishi ASX ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mitsubishi ASX  2010
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.

Недостатки:

Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.

Комментарий:

Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров на 100 км. Только топливо нужно нормальное не палёнку. Мотор сразу звенит и не везёт. Масло не расходует совсем, ни разу не доливал. Тёплая машина. Зимой проблем с запуском не было. В общем доволен.

+5