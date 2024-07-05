Этот хорошо известный «японец» заметно подешевел в России: известна цена

В России начались продажи нового Mitsubishi ASX по цене от 2,71 млн рублей

В апреле самый доступный экземпляр Mitsubishi ASX стоил в России от 2,85 млн рублей, а сейчас цены на автомобиль начинаются от 2,71 млн рублей. За такую сумму предлагается самый доступный вариант на одном из российских сайтов объявлений. Mitsubishi ASX продает частник из Самары.

Под капотом автомобиля 2023 года выпуска 2,0-литровый атмосферный мотор мощностью 150 л.с. и вариатор. Привод передний.

Mitsubishi ASX

Такой же автомобиль дилер в Барнауле продает за 2,747 млн рублей, в Ставрополе аналогичный кроссовер стоит 2,839 млн рублей. А самый дешевый полноприводный Mitsubishi ASX за 3,45 млн рублей продает дилер в Новосибирске.

Чаще всего в РФ Mitsubishi ASX предлагается в комплектации Instyle, включающей 7 подушек безопасности, датчики дождя и света, климат- и круиз-контроль и прочее.

Интерьер Mitsubishi ASX

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

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Источник: Автоновости дня