Этот хорошо известный «японец» заметно подешевел в России: известна цена
В апреле самый доступный экземпляр Mitsubishi ASX стоил в России от 2,85 млн рублей, а сейчас цены на автомобиль начинаются от 2,71 млн рублей. За такую сумму предлагается самый доступный вариант на одном из российских сайтов объявлений. Mitsubishi ASX продает частник из Самары.
Под капотом автомобиля 2023 года выпуска 2,0-литровый атмосферный мотор мощностью 150 л.с. и вариатор. Привод передний.
Такой же автомобиль дилер в Барнауле продает за 2,747 млн рублей, в Ставрополе аналогичный кроссовер стоит 2,839 млн рублей. А самый дешевый полноприводный Mitsubishi ASX за 3,45 млн рублей продает дилер в Новосибирске.
Чаще всего в РФ Mitsubishi ASX предлагается в комплектации Instyle, включающей 7 подушек безопасности, датчики дождя и света, климат- и круиз-контроль и прочее.
Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.
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Источник: Автоновости дня
Отзывы о Mitsubishi ASX ()
Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.
Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.
Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров на 100 км. Только топливо нужно нормальное не палёнку. Мотор сразу звенит и не везёт. Масло не расходует совсем, ни разу не доливал. Тёплая машина. Зимой проблем с запуском не было. В общем доволен.