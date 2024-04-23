Хорошо известный «японец» вернулся в Россию: он оказался дешевле «китайцев»
Хорошо известный в РФ кроссовер Mitsubishi ASX вернулся на отечественный рынок. Официально эту машину не ввозят, теперь их заменяет частный ввоз. Цены на одном из популярных сайтов объявлений на эту машину стартуют от 2 850 000 рублей.
Столько за новый ASX 2022 г. в. с уже уплаченным утильсбором и всеми документами запросил частный дилер из Пензы. По словам продавца, автомобиль представлен в максимальной для переднего привода комплектации, в которую входят кожаная отделка салона, подогрев передних кресел, люк, климат-контроль и прочее. Машина оснащена 2,0-литровым 150-сильным атмосферником, сопряженным с вариатором.
«Китайцы» того же класса у официалов зачастую дороже. Так, на обновленный Geely Coolray цены без скидок достигают 2 949 990 рублей, Changan CS75 Plus стоит 2 849 900 рублей, а за топовую переднеприводную Omoda C5 придется отдать 2 949 900 рублей.
При этом в Москве аналогичный ASX продают минимум за 2 990 000 рублей, а в Екатеринбурге и Воронеже – за 3 049 000 и 3 109 000 рублей соответственно. Полноприводная версия дешевле всего в Москве и Петербурге – 3 400 000 рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что названы лучшие из недорогих кроссоверов за 500 тыс. рублей.
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Источник: «Автоновости дня»
Отзывы о Mitsubishi ASX (2)
Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.
Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.
Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров на 100 км. Только топливо нужно нормальное не палёнку. Мотор сразу звенит и не везёт. Масло не расходует совсем, ни разу не доливал. Тёплая машина. Зимой проблем с запуском не было. В общем доволен.