Хорошо известный «японец» вернулся в Россию: он оказался дешевле «китайцев»

В РФ поступили в продажу новые Mitsubishi ASX по цене от 2,85 млн рублей

Хорошо известный в РФ кроссовер Mitsubishi ASX вернулся на отечественный рынок. Официально эту машину не ввозят, теперь их заменяет частный ввоз. Цены на одном из популярных сайтов объявлений на эту машину стартуют от 2 850 000 рублей.

Mitsubishi ASX

Столько за новый ASX 2022 г. в. с уже уплаченным утильсбором и всеми документами запросил частный дилер из Пензы. По словам продавца, автомобиль представлен в максимальной для переднего привода комплектации, в которую входят кожаная отделка салона, подогрев передних кресел, люк, климат-контроль и прочее. Машина оснащена 2,0-литровым 150-сильным атмосферником, сопряженным с вариатором.

Интерьер Mitsubishi ASX

«Китайцы» того же класса у официалов зачастую дороже. Так, на обновленный Geely Coolray цены без скидок достигают 2 949 990 рублей, Changan CS75 Plus стоит 2 849 900 рублей, а за топовую переднеприводную Omoda C5 придется отдать 2 949 900 рублей.

При этом в Москве аналогичный ASX продают минимум за 2 990 000 рублей, а в Екатеринбурге и Воронеже – за 3 049 000 и 3 109 000 рублей соответственно. Полноприводная версия дешевле всего в Москве и Петербурге – 3 400 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы лучшие из недорогих кроссоверов за 500 тыс. рублей.

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Источник: «Автоновости дня»