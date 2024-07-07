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Как «попадают» водители грузовиков – невыдуманные истории (видео)
7 июля
Как «попадают» водители грузовиков – невыдуманные истории (видео)
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Как «попадают» водители грузовиков – невыдуманные истории (видео)

Блогер вспомнил самые невероятные случаи, произошедшие недавно с дальнобойщиками

Профессия водителя грузовика все еще полна опасностей, курьезов, неожиданностей и других превратностей судьбы. Им приходится наказывать обочечников, перебираться по ненадежным мостам, или спасать угодивших в беду незадачливых водителей легковушек, да и не только это.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Только взгляните на краткий список историй, которые мы приготовили для вас сегодня:

Забыл права дома — что будет, если остановит ГАИ
  • воры украли колеса с фуры
  • воры украли ценный ящик из ГАЗели
  • воры вскрыли прицеп «Магнита»
  • воры вскрыли фуру на ходу
  • воры слили топливо с трех ГАЗелей...

Но смекалка и опыт – иногда свой, а иногда коллег – помогают шоферам противостоять как вселенскому злу, так и мелкому ворью. Давайте взглянем на это!


Источник: AUTO VIDEO

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Иннокентий Кишкурно
Фото:YouTube
Количество просмотров 1
07.07.2024
Фото:YouTube
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