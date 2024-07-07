Как «попадают» водители грузовиков – невыдуманные истории (видео)

Блогер вспомнил самые невероятные случаи, произошедшие недавно с дальнобойщиками

Профессия водителя грузовика все еще полна опасностей, курьезов, неожиданностей и других превратностей судьбы. Им приходится наказывать обочечников, перебираться по ненадежным мостам, или спасать угодивших в беду незадачливых водителей легковушек, да и не только это.

Только взгляните на краткий список историй, которые мы приготовили для вас сегодня:

воры украли колеса с фуры

воры украли ценный ящик из ГАЗели

воры вскрыли прицеп «Магнита»

воры вскрыли фуру на ходу

воры слили топливо с трех ГАЗелей...

Но смекалка и опыт – иногда свой, а иногда коллег – помогают шоферам противостоять как вселенскому злу, так и мелкому ворью. Давайте взглянем на это!

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Источник: AUTO VIDEO