Случаи с дальнобойщиками, которые потрясли мир (видео)
В августе 2017 года ураган «Харви» очень осложнил жизнь гражданам США, и особенно жестко он прошелся по Техасу. Из-за многочисленных разрушений многие автомобилисты оказались в безвыходной ситуации. Некоторые дороги затопило полностью, уровень воды поднимался на метр и более.
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Один из дальнобойщиков застрял на своей фуре как раз на такой улице, в одночасье превратившейся в гребной канал. На счастье, журналистка одной из местных телекомпаний как раз снимала сюжет неподалеку.
Она и ее оператор разместились на верхнем уровне дорожной развязки и готовились выйти в эфир, когда девушка заметила внизу фуру, буквально на глазах уходящую под воду. Мгновенно переключившись на новую задачу, журналистка махнула рукой проезжающему мимо пикапу... И надо же было случиться такому везению – это оказалась машина спасателей!
Другие истории невероятных спасений, опасные дорожные коллизии и просто забавные ситуации с дальнобойщиками – в новом видео!
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Источник: AUTO VIDEO
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