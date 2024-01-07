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Выиграй Ладу
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Случаи с дальнобойщиками, которые потрясли мир (видео)

На видео собрали острые ситуации со всего мира, в которых побывали дальнобойщики

В августе 2017 года ураган «Харви» очень осложнил жизнь гражданам США, и особенно жестко он прошелся по Техасу. Из-за многочисленных разрушений многие автомобилисты оказались в безвыходной ситуации. Некоторые дороги затопило полностью, уровень воды поднимался на метр и более.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Один из дальнобойщиков застрял на своей фуре как раз на такой улице, в одночасье превратившейся в гребной канал. На счастье, журналистка одной из местных телекомпаний как раз снимала сюжет неподалеку.

Она и ее оператор разместились на верхнем уровне дорожной развязки и готовились выйти в эфир, когда девушка заметила внизу фуру, буквально на глазах уходящую под воду. Мгновенно переключившись на новую задачу, журналистка махнула рукой проезжающему мимо пикапу... И надо же было случиться такому везению – это оказалась машина спасателей!

Другие истории невероятных спасений, опасные дорожные коллизии и просто забавные ситуации с дальнобойщиками – в новом видео!

Источник: AUTO VIDEO

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
07.01.2024
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