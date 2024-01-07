Случаи с дальнобойщиками, которые потрясли мир (видео)

На видео собрали острые ситуации со всего мира, в которых побывали дальнобойщики

В августе 2017 года ураган «Харви» очень осложнил жизнь гражданам США, и особенно жестко он прошелся по Техасу. Из-за многочисленных разрушений многие автомобилисты оказались в безвыходной ситуации. Некоторые дороги затопило полностью, уровень воды поднимался на метр и более.

Один из дальнобойщиков застрял на своей фуре как раз на такой улице, в одночасье превратившейся в гребной канал. На счастье, журналистка одной из местных телекомпаний как раз снимала сюжет неподалеку.

Она и ее оператор разместились на верхнем уровне дорожной развязки и готовились выйти в эфир, когда девушка заметила внизу фуру, буквально на глазах уходящую под воду. Мгновенно переключившись на новую задачу, журналистка махнула рукой проезжающему мимо пикапу... И надо же было случиться такому везению – это оказалась машина спасателей!

Другие истории невероятных спасений, опасные дорожные коллизии и просто забавные ситуации с дальнобойщиками – в новом видео!

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Источник: AUTO VIDEO