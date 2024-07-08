Чаще всего на вторичке россияне покупают эти авто по цене от 500 тысяч до ₽1 млн

Pango Cars: Kia, Lada и Hyundai стали самыми популярными б/у машинами в России

33% машин с пробегом, купленных россиянами в июне текущего года, пришлось на авто стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей, рассказали эксперты автомобильной системы Pango Cars. Вторым по популярности стал сегмент б/у машин стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей (23% объема продаж). Еще 17% пришлось на машины дешевле 500 тыс. рублей, 15% — на авто за 1,5-2 млн рублей, а оставшиеся 11% — на автомобили с пробегом стоимостью более 2 млн рублей.

Больше всего было продано таких марок, как Kia, Lada и Hyundai, а рейтинг самых популярных моделей за июнь возглавляют Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Vesta.

Эксперты Pango Cars прогнозируют, что ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ РФ в конце июля может привести к падению дилерского сегмента б/у машин, а именно крупных игроков. Уже сейчас многие дилеры приостановили сделки на свободном рынке, где маржинальность гораздо ниже в отличие от формата trade-in. В краткосрочной перспективе может вырасти спрос на новые автомобили с хорошими скидками, предполагают специалисты.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

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Источник: «Российская газета»