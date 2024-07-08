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В России нехватка водителей троллейбусов,...

Кандидатов на водителя этого вида транспорта привлекают ранним выходом на пенсию

В России нехватка водителей троллейбусов, несмотря на заработок до 140 тыс. рублей

В России на рынке труда сформировалась острая нехватка водителей троллейбусов. Об этом рассказал генеральный директор компании «Синара ГТР-Челябинск», руководитель проекта «Челябинский троллейбус» Сергей Брусника.

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«Набор водителей – большая проблема. Это дефицитная профессия, в которую на протяжении многих лет недостаточно вкладывались. В июле после запуска маршрута № 10 у нас будут работать 103 человека. При этом для полного штата нужно 384 водителя», – уточнил глава компании.

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По словам Брусники, у соискателей есть интерес к специальности водитель троллейбуса. Но останавливал тот факт, что транспорт был старый и непривлекательный. При этом он подчеркнул, что это достаточно тяжелая профессия, в том числе в физическом плане. Из 15 кандидатов остаются работать в лучшем случае восемь человек. На процесс их обучения уходит, как правило, полгода, уточнил гендиректор.

«После окончания обучения человек гарантированно получает работу и заключает трудовой контракт на три года. Также для водителей троллейбуса действует льготный выход на пенсию. Для женщин – в 50 лет при стаже работы водителей 15 лет, для мужчин – 55 лет при стаже 20 лет. Для молодых людей при трудоустройстве и после завершения испытательного срока, который длится три месяца, рассматривается отсрочка от мобилизации», – уточнил глава компании.

Брусника рассказал, что в рамках соцпакета предусмотрены санаторно-курортное лечение, оплата детского сада или летнего отдыха детей и другие преференции на выбор. Что касается зарплаты, то в настоящее время она стартует от 70 тыс. рублей. Причем у водителей есть возможность выстраивать свой график таким образом, чтобы зарплата была максимальной.

«Например, в новогодние праздники у тех, кто периодически заменял заболевших коллег, зарплаты достигали до 120-140 тыс. рублей в месяц», – уточнил гендиректор.

Зарплата водителей складывается из премий и тарифной ставки, которая умножается на фактически отработанное время. А при повышении категории заработок водителя увеличится на 10%, подытожил Брусника.

Напомним, Министерство дорожного хозяйства и транспорта региона три года назад заключило концессионное соглашение о развитии троллейбусного транспорта в Челябинске. Для реализации этих планов в структуре холдинга создан отдельный проект.

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Источник: kommersant.ru

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Светлана Тарасенко
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Фото:АГН «Москва»
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