Автобус с пассажирами и КАМАЗ столкнулись в Красноярском крае
Микроавтобус с детьми въехал в КАМАЗ и вылетел в кювет под Красноярском
В Назаровском районе Красноярского края произошла авария с участием микроавтобуса и грузовика. ДТП случилось 8 июля на 41-м километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое. В микроавтобусе ехали 18 пассажиров, в том числе семь детей.
По предварительной информации, во время левого поворота КАМАЗа водитель маршрутки, следующей в том же направлении, совершал обгон по встречке и допустил с ним столкновение.
После столкновения оба ТС оказались в кювете. Пострадали трое взрослых и ребенок, их госпитализировали.
Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Telegram-канал прокуратуры Красноярского края
Фото:МВД Медиа
08.07.2024
Фото:МВД Медиа
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