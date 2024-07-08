Автобус с пассажирами и КАМАЗ столкнулись в Красноярском крае

Микроавтобус с детьми въехал в КАМАЗ и вылетел в кювет под Красноярском

В Назаровском районе Красноярского края произошла авария с участием микроавтобуса и грузовика. ДТП случилось 8 июля на 41-м километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое. В микроавтобусе ехали 18 пассажиров, в том числе семь детей.

По предварительной информации, во время левого поворота КАМАЗа водитель маршрутки, следующей в том же направлении, совершал обгон по встречке и допустил с ним столкновение.

После столкновения оба ТС оказались в кювете. Пострадали трое взрослых и ребенок, их госпитализировали.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

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Источник: Telegram-канал прокуратуры Красноярского края