В ДТП с маршруткой под Рязанью погиб человек, шестеро пострадали
В Рязанской области в ДТП с маршруткой погиб человек
Рязанские полицейские выясняют обстоятельства аварии с участием фуры и маршрутного микроавтобуса, в котором погиб человек, еще шестеро пострадали. ДТП произошло в 07:45 на 174 километре трассы М-5 «Урал».
«Микроавтобус ехал из Рязани в Рыбное с 14 пассажирами. Фура Scania везла битум», – сообщили в управлении ГИБДД по региону.
Собственную проверку по факту ДТП начала прокуратура.
Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.
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Источник: ГИБДД по Рязанской области
Фото:МВД Медиа
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09.07.2024
Фото:МВД Медиа
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