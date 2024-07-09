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В ДТП с маршруткой под Рязанью погиб человек, шестеро пострадали
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В ДТП с маршруткой под Рязанью погиб человек, шестеро пострадали
В Рязанской области в ДТП с маршруткой погиб...
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В ДТП с маршруткой под Рязанью погиб человек, шестеро пострадали

В Рязанской области в ДТП с маршруткой погиб человек

Рязанские полицейские выясняют обстоятельства аварии с участием фуры и маршрутного микроавтобуса, в котором погиб человек, еще шестеро пострадали. ДТП произошло в 07:45 на 174 километре трассы М-5 «Урал».

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«Микроавтобус ехал из Рязани в Рыбное с 14 пассажирами. Фура Scania везла битум», – сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Собственную проверку по факту ДТП начала прокуратура.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.


Источник: ГИБДД по Рязанской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
09.07.2024
Фото:МВД Медиа
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