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Бывший завод Isuzu перезапустят в России

«Соллерс» перезапустит бывший завод Isuzu в Ульяновске в 2024 году

В конце текущего года в Ульяновске на бывшем заводе Isuzu «Соллерс» перезапустит производство автомобилей. «Интерфакс» со ссылкой на совладельца группы «Соллерс» Зою Каику пишет, что на предприятии планируется выпускать грузовые машины, близкие по классам и техническим характеристикам к линейке Isuzu, которую выпускали в России. Это среднетоннажные грузовики.

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Платформу для автомобилей предоставит новый азиатский технологический партнер группы. Ранее она не была представлена в РФ, проходит омологация. Каика сообщила, что в начале осени «Соллерс» официально презентует линейку грузовиков.

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Завод Isuzu в Ульяновске работал с 2012 года. На предприятии производили коммерческую технику Isuzu — шасси полной массой от 3,5 до 33 тонн и пикапы D-Max. В 2023 году «Соллерс» выкупила активы у японского производителя, ушедшего из РФ.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

Источник: «Интерфакс»

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Фото:ТАСС/ Николай Мошков
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Фото:ТАСС/ Николай Мошков
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