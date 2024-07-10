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Как новые условия автокредитования скажутся на продажах машин

Эксперты рассказали, что будет с авторынком из-за ужесточения автокредитования

Из-за ужесточения Центробанком условий выдачи автокредитов изменится ситуация на авторынке, считают эксперты. Руководитель дирекции развития автокредитования Банка «Уралсиб» Екатерина Мельникова полагает, что одобренных заявок станет меньше. Средний размер автокредита также уменьшится. А вот первоначальные взносы и сроки кредитования, наоборот, увеличатся. Мельникова считает, что ставки по автокредитам могут подняться на несколько процентов.

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Начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников полагает, что ужесточение политики не окажет серьезного влияния на среднюю сумму кредита. Люди оформляют займ под конкретный автомобиль, машины дорожают. Эксперт предположил, что банки будут удлинять сроки кредитования в целях уменьшения ежемесячного платежа.

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Директор департамента розничных продуктов «Абсолют Банка» Виталий Костюкевич полагает, что сокращение будет минимальным по люксовым автомобилям, так как их покупают состоятельные люди либо без кредитов, либо с минимальным займом.

Начальник управления продуктовой политики «Росбанк Авто» Алексей Бессонов напомнил, что на новые машины распространяются совместные у банков и брендов партнерские программы. Тогда условия кредитования, как правило, более выгодные.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

Источник: аналитическое агентство «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
10.07.2024
Фото:Depositphotos
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