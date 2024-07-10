Автомобили бренда из Китая вошли в первую десятку мировых бестселлеров

Назван топ-10 самых продаваемых автомобилей в мире по версии Focus2Move

Японская Toyota стала лидером рейтинга самых продаваемых автомобильных брендов по версии ресурса Focus2Move, специализирующегося на исследованиях автомобильного рынка более чем в 160 странах мира.

Японский производитель возглавляет рейтинг на протяжении последних 10 лет, в этом году к маю 2024 года продажи Toyota составили 3,6 млн экземпляров. На втором месте немецкий Volkswagen – на его счету примерно 2 млн реализованных в текущем году машин, топ-3 замыкает Honda (1,6 млн экз.).

Затем в рейтинге идут Ford (1,5 млн) и южнокорейская Hyundai почти с аналогичным результатом. На шестом месте Nissan с 1,3 млн проданных автомобилей. На седьмом и восьмом Chevrolet – 1,3 млн и Kia с продажами в 1,2 млн единиц.

Девятое место занимает китайский производитель BYD с показателем в 1,1 млн экземпляров. Замыкает топ-10 BMW – на его счету 944 тыс. проданных машин.

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Источник: Focus2Move