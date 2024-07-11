#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Просмотр 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу прошел в дружеской атмосфере
11 июля
Просмотр 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу прошел в дружеской атмосфере
На матч Нидерланды – Румыния собрались звезды...
Шкуматов: законопроект о сокрытии номеров нуждается в доработке
11 июля
Шкуматов: законопроект о сокрытии номеров нуждается в доработке
Госдума усилит ответственность водителей,...
Ведомости: дефицит таксистов в России составляет 500-700 тысяч человек
11 июля
В такси растет кадровый голод – цифры поражают
Ведомости: дефицит таксистов в России...

Популярный российский автомобиль получит газомоторную версию: что с ценами

«РариТЭК» в Набережных Челнах начнет выпуск Москвича 3 и Москвича 6 на газе

На предприятии «РариТЭК» в Набережных Челнах начнут производство газомоторных версий кроссовера Москвич 3 и лифтбека Москвич 6. Новые версии автомобилей уже готовы к выходу на рынок.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Как в два клика и законно получить доступ к базам ГАИ

Они оснащены 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 136 л.с. и автоматической трансмиссией CVT. На газе машины могут проехать до 250 километров на одной заправке. Расход топлива при этом составляет 7 кубометров на 100 километров при смешанном цикле. Общий запас хода равен 900 километрам. Объем бака КПГ – 67 литров.

Москвич 3
Москвич 3

Товарное производство версий на газе планируется запустить в августе. До конца текущего года «РариТЭК» планирует собрать более тысячи автомобилей.

Москвич на газе будет дороже бензинового примерно на 120-130 тысяч рублей.

Москвич 6
Москвич 6

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая популярная модель Kia вернулась в Россию по вполне доступной цене.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: агентство «Автостат»

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Москвич
Количество просмотров 1
11.07.2024
Фото:Москвич
Поделиться:
Оцените материал:
0