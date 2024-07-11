Популярный российский автомобиль получит газомоторную версию: что с ценами

«РариТЭК» в Набережных Челнах начнет выпуск Москвича 3 и Москвича 6 на газе

На предприятии «РариТЭК» в Набережных Челнах начнут производство газомоторных версий кроссовера Москвич 3 и лифтбека Москвич 6. Новые версии автомобилей уже готовы к выходу на рынок.

Они оснащены 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 136 л.с. и автоматической трансмиссией CVT. На газе машины могут проехать до 250 километров на одной заправке. Расход топлива при этом составляет 7 кубометров на 100 километров при смешанном цикле. Общий запас хода равен 900 километрам. Объем бака КПГ – 67 литров.

Москвич 3

Товарное производство версий на газе планируется запустить в августе. До конца текущего года «РариТЭК» планирует собрать более тысячи автомобилей.

Москвич на газе будет дороже бензинового примерно на 120-130 тысяч рублей.

Москвич 6

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Источник: агентство «Автостат»