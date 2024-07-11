Россия и Индия будут развивать машино- и судостроение в совместных проектах
Россия и Индия значительно расширят взаимное сотрудничество в части машиностроения, судостроения и космической промышленности.
Об этом говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам совместных переговоров.
Документ о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликован на сайте Кремля.
«Усиление взаимодействия в сфере инфраструктурного развития, транспортного машиностроения, авто- и судостроения, космоса и в других секторах промышленности. Обеспечение выхода российских и индийских компаний на рынки двух стран, в том числе через создание дочерних предприятий и индустриальных кластеров. Сближение подходов в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия», – говорится в тексте заявления.
Напомним, 9 июля в Кремлевском дворце состоялись переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе переговоров были достигнуты договоренности о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года, и подписан ряд двухсторонних документов.
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Источник: kremlin.ru
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