#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Расписанный под гжель насос и новый пикап — что показали на Иннопроме Мишустину
11 июля
Расписанный под гжель насос и новый пикап — что показали на Иннопроме Мишустину
Главе кабмина Мишустину на выставке...
Эти автомобили дешевле 2 млн рублей признаны лучшими в России
11 июля
Эти автомобили дешевле 2 млн рублей признаны лучшими в России
«Автостат» представило ТОП новых легковых машин...
Peugeot 4008
11 июля
Знакомый 170-сильный европейский кроссовер с АКП привезли в Россию: известна цена
В России начались продажи рестайлингового...

Автоэксперт назвал главное условие для подорожания китайских машин

Эксперт Моржаретто дал прогноз по ценам на китайские авто

Цены на китайские машины в РФ вырастут в случае многократного повышения утилизационного сбора, считает автоэксперт Игорь Моржаретто. Он считает, что заметное повышение утильсбора «здорово подрубит не только китайские машины, но и весь авторынок».

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Как в два клика и законно получить доступ к базам ГАИ

В целом, пока причин для подорожания китайских машин в России нет, считает эксперт. В среднем автомобиль китайского производства стоит 3,5 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая популярная модель Kia вернулась в Россию по вполне доступной цене.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: News.ru

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
11.07.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0