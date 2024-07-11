Автоэксперт назвал главное условие для подорожания китайских машин

Эксперт Моржаретто дал прогноз по ценам на китайские авто

Цены на китайские машины в РФ вырастут в случае многократного повышения утилизационного сбора, считает автоэксперт Игорь Моржаретто. Он считает, что заметное повышение утильсбора «здорово подрубит не только китайские машины, но и весь авторынок».

В целом, пока причин для подорожания китайских машин в России нет, считает эксперт. В среднем автомобиль китайского производства стоит 3,5 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая популярная модель Kia вернулась в Россию по вполне доступной цене.

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Источник: News.ru