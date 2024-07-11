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Расписанный под гжель насос и новый пикап — что показали на Иннопроме Мишустину
11 июля
Расписанный под гжель насос и новый пикап — что показали на Иннопроме Мишустину
Главе кабмина Мишустину на выставке...
Эти автомобили дешевле 2 млн рублей признаны лучшими в России
11 июля
Эти автомобили дешевле 2 млн рублей признаны лучшими в России
«Автостат» представило ТОП новых легковых машин...
Peugeot 4008
11 июля
Знакомый 170-сильный европейский кроссовер с АКП привезли в Россию: известна цена
В России начались продажи рестайлингового...

Знакомый 170-сильный европейский кроссовер с АКП привезли в Россию: известна цена

В России начались продажи рестайлингового Peugeot 4008 за 4 млн рублей

Дилер привез в Россию по параллельным каналам новый кроссовер Peugeot 4008 за 3 950 000 руб. Предлагается автомобиль в рестайлинговой версии второго актуального поколения в комплектации Technology Edition.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Как в два клика и законно получить доступ к базам ГАИ

Кроссовер оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 170 л.с. и АКП. Привод передний.

В комплектацию входит кожаный салон, климат-контроль, панорамная крыша, парковочные датчики и прочее.

Peugeot 4008
Peugeot 4008
Peugeot 4008
Peugeot 4008

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая популярная модель Kia вернулась в Россию по вполне доступной цене.

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Источник: Autonews.ru

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Ушакова Ирина
Фото:Dongchedi
11.07.2024
Фото:Dongchedi
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Отзывы о Peugeot 4008

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