Знакомый 170-сильный европейский кроссовер с АКП привезли в Россию: известна цена
Дилер привез в Россию по параллельным каналам новый кроссовер Peugeot 4008 за 3 950 000 руб. Предлагается автомобиль в рестайлинговой версии второго актуального поколения в комплектации Technology Edition.
Кроссовер оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 170 л.с. и АКП. Привод передний.
В комплектацию входит кожаный салон, климат-контроль, панорамная крыша, парковочные датчики и прочее.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая популярная модель Kia вернулась в Россию по вполне доступной цене.
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Источник: Autonews.ru
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?