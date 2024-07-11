#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Начинающим автомобилистам рассказали, как не бояться водить машину
11 июля
Начинающим автомобилистам рассказали, как не бояться водить машину
Психотерапевт Фомин рассказал, как побороть...
Что купить вместо Toyota Camry: пять достойных машин на замену
11 июля
Что купить вместо Toyota Camry: пять достойных машин на замену
Названы пять достойных альтернатив популярной в...
BAIC X55
11 июля
Популярный китайский кроссовер российской сборки обновился
Дистрибьютор марки BAIC объявил сервисную...

Эти автомобили дешевле 2 млн рублей признаны лучшими в России

«Автостат» представило ТОП новых легковых машин до 2 млн рублей

Автокредиты в России продолжают дорожать, поэтому многие граждане рассматривают в качестве вариантов для покупки бюджетные автомобили стоимостью до 2 млн рублей. Какие машины можно купить за эти деньги в текущем году, пишет «Автостат».

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Так, в пределах 2 млн рублей можно купить новый автомобиль Lada, УАЗ или Москвич. Самой дешевой моделью является Lada Granta. В июне минимальная рекомендованная розничная цена на эту машину составила 699 тыс. рублей. Также, до 2 млн рублей по РРЦ предлагаются Lada Largus, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel.

Как в два клика и законно получить доступ к базам ГАИ

Также в категорию машин до 2 млн рублей попали три модели УАЗ: «Патриот» (1,6 млн рублей), «Пикап» (1,6 млн рублей) и «Хантер» (1,4 млн рублей). Также в ТОП доступных автомобилей попал «Москвич 3». Цены на него стартуют от 1,6 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая популярная модель Kia вернулась в Россию по вполне доступной цене.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: аналитическое агентство «Автостат»

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
11.07.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0