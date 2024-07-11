Эти автомобили дешевле 2 млн рублей признаны лучшими в России

«Автостат» представило ТОП новых легковых машин до 2 млн рублей

Автокредиты в России продолжают дорожать, поэтому многие граждане рассматривают в качестве вариантов для покупки бюджетные автомобили стоимостью до 2 млн рублей. Какие машины можно купить за эти деньги в текущем году, пишет «Автостат».

Так, в пределах 2 млн рублей можно купить новый автомобиль Lada, УАЗ или Москвич. Самой дешевой моделью является Lada Granta. В июне минимальная рекомендованная розничная цена на эту машину составила 699 тыс. рублей. Также, до 2 млн рублей по РРЦ предлагаются Lada Largus, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel.

Также в категорию машин до 2 млн рублей попали три модели УАЗ: «Патриот» (1,6 млн рублей), «Пикап» (1,6 млн рублей) и «Хантер» (1,4 млн рублей). Также в ТОП доступных автомобилей попал «Москвич 3». Цены на него стартуют от 1,6 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая популярная модель Kia вернулась в Россию по вполне доступной цене.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»