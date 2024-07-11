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Изменилась цена самой дорогой «Нивы»

АВТОВАЗ перестал продавать Lada Niva Bronto в комплектациях 2023 года выпуска

АВТОВАЗ больше не продает Lada Niva Bronto в комплектациях 2023 года выпуска. Из прайс-листов эти авто удалили, и поэтому минимальная рекомендованная розничная цена такого внедорожника выросла на 39 тыс. рублей.

Имеются в виду комплектации Luxe и Prestige, которые от таких же версий 2024 г. в. отличались пониженным экологическим классом двигателя: «Евро-2» вместо «Евро-5», а также отсутствием ABS, EBD.

Lada Niva Bronto
Lada Niva Bronto

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Премиум-кроссовер по цене Весты — стоит ли брать

Теперь самая дорогая Lada Niva Legend предлагается только в двух комплектациях. Базовая называется Luxe’24 и стоит 1 404 000 рублей. Топовая комплектация под названием Prestige’24 стоит 1 454 000 рублей.

Lada Niva Bronto от обычной Niva Legend отличают наличие самоблокирующихся винтовых дифференциалов в мостах, усиленная задняя ось, доработанные амортизаторы с увеличенным ходом и увеличенный до 240 мм клиренс. Под капотом 83-сильный «атмосферник» объемом 1,7 литра, сопряженный с 5-ступенчатой МКП.

Интерьер Lada Niva Bronto
Интерьер Lada Niva Bronto

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая популярная модель Kia вернулась в Россию по вполне доступной цене.

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Источник: Автоновости дня

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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:«За рулем»
11.07.2024
Фото:«За рулем»
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Отзывы о LADA Niva Legend ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+37