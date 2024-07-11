Изменилась цена самой дорогой «Нивы»

АВТОВАЗ перестал продавать Lada Niva Bronto в комплектациях 2023 года выпуска

АВТОВАЗ больше не продает Lada Niva Bronto в комплектациях 2023 года выпуска. Из прайс-листов эти авто удалили, и поэтому минимальная рекомендованная розничная цена такого внедорожника выросла на 39 тыс. рублей.

Имеются в виду комплектации Luxe и Prestige, которые от таких же версий 2024 г. в. отличались пониженным экологическим классом двигателя: «Евро-2» вместо «Евро-5», а также отсутствием ABS, EBD.

Lada Niva Bronto

Теперь самая дорогая Lada Niva Legend предлагается только в двух комплектациях. Базовая называется Luxe’24 и стоит 1 404 000 рублей. Топовая комплектация под названием Prestige’24 стоит 1 454 000 рублей.

Lada Niva Bronto от обычной Niva Legend отличают наличие самоблокирующихся винтовых дифференциалов в мостах, усиленная задняя ось, доработанные амортизаторы с увеличенным ходом и увеличенный до 240 мм клиренс. Под капотом 83-сильный «атмосферник» объемом 1,7 литра, сопряженный с 5-ступенчатой МКП.

Интерьер Lada Niva Bronto

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Источник: Автоновости дня