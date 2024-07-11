Популярный китайский кроссовер российской сборки обновился

Дистрибьютор марки BAIC объявил сервисную кампанию по русификации кроссовера X55

Российский дистрибьютор китайского бренда BAIC запустил сервисную кампанию по русификации кроссовера X55, сообщает пресс-служба компании. Автомобиль официально продается в России с сентября 2023 года.

Русификация коснется мультимедийной системы и комбинации приборов, ранее работавших на английском языке. Теперь кроссовер BAIC X55 с русифицированным интерфейсом также доступен во всех официальных дилерских центрах марки.

BAIC X55

BAIC X55 выпускают в Китае с 2022 года. Размер машины 4620х1886х1680 мм при колесной базе 2735 мм.

Сейчас BAIC X55 собирают в Калининграде на заводе «Автотор».

В апреле текущего года автомобиль получил зимние опции для России: функции подогрева передних сидений и форсунок стеклоомывателя.

BAIC X55 оснащается 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 177 л.с. и максимальным крутящим моментом 300 Нм и преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая популярная модель Kia вернулась в Россию по вполне доступной цене.

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Источник: Пресс-служба BAIC