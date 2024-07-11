Популярный китайский кроссовер российской сборки обновился
Российский дистрибьютор китайского бренда BAIC запустил сервисную кампанию по русификации кроссовера X55, сообщает пресс-служба компании. Автомобиль официально продается в России с сентября 2023 года.
Русификация коснется мультимедийной системы и комбинации приборов, ранее работавших на английском языке. Теперь кроссовер BAIC X55 с русифицированным интерфейсом также доступен во всех официальных дилерских центрах марки.
BAIC X55 выпускают в Китае с 2022 года. Размер машины 4620х1886х1680 мм при колесной базе 2735 мм.
Сейчас BAIC X55 собирают в Калининграде на заводе «Автотор».
В апреле текущего года автомобиль получил зимние опции для России: функции подогрева передних сидений и форсунок стеклоомывателя.
BAIC X55 оснащается 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 177 л.с. и максимальным крутящим моментом 300 Нм и преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая популярная модель Kia вернулась в Россию по вполне доступной цене.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Пресс-служба BAIC
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?