Эти простые советы помогут продлить жизнь генератора автомобиля

Эксперт Козловский назвал четыре способа продлить ресурс генератора машины

Продлить жизнь автомобильного генератора можно, если обслуживать его должным образом, рассказал глава Fit Service в Бутово Дмитрий Козловский. Так, нужно временами проверять натяжение и состояние приводного ремня, отметил он.

Шкив генератора приводится в действие поликлиновым ремнем от шкива коленвала. От исправности этих деталей зависит бесперебойность работы агрегата.

Второй совет: нужно следить за состоянием аккумулятора. Если он стал хуже держать заряд, то генератору придется постоянно производить большее напряжение, что грозит его поломкой.

При манипуляциях с аккумулятором также необходимо быть аккуратным с полярностью. Неправильно подключенная батарея или допущенная при «прикуривании» другим автомобилем ошибка может повлечь поломку генератора, вызвать перегорание проводки или предохранителей, повреждение других электрических устройств, рассказал специалист.

Для продления срока эксплуатации также проводится ревизия генератора, рассказал Козловский. Специалисты разбирают агрегат, по необходимости заменяют некоторые запчасти, проверяют состояние обмотки и диодный мост, закладывают новую смазку, выполняют регулировку и производят контрольные замеры напряжения.

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Источник: Газета.Ru