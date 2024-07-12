АВТОВАЗ может поднять цены — правда ли? Когда и на сколько?

ТАСС: АВТОВАЗ не исключает, что цены на автомобили Lada вырастут уже в августе

На АВТОВАЗе допускают, что цены на автомобили модельного ряда Lada будут проиндексированы в августе или в сентябре 2024 года, сообщает источник со ссылкой на официального представителя компании.

При этом есть шансы, что повышение вновь не затронет наиболее доступные машины – именно по этой схеме АВТОВАЗ индексировал цены в прошлый раз, в мае текущего года, а также летом 2023-го. Остальные же цены должны повыситься на величину, не превышающую уровень инфляции, говорят на заводе.

«АВТОВАЗ внимательно анализирует ситуацию с инфляцией, и, учитывая ее, мы не исключаем индексации цен в августе или сентябре текущего года на величину не выше инфляции», – сообщил официальный представитель компании.

Цены на базовые и наиболее доступные версии всех моделей, скорее всего, останутся без изменений, добавил он. А также уточнил, что с начала года цены на машины АВТОВАЗа выросли, в среднем, на 2,9% – это ниже инфляции по стране. По словам представителя, предприятие продолжит строго контролировать дилеров на предмет ценовой политики.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ТАСС