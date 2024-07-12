280-сильный полноприводный хэтчбек от Toyota привезли в Россию: известна цена
Дилер из Санкт-Петербурга привез в Россию по параллельным каналам новый заряженный хэтчбек Toyota Yaris GR за 6 499 999 руб.
В России представлен автомобиль в рестайлинговой версии четвертого поколения. Он оснащен бензиновым мотором объемом 1,6 литра мощностью 280 л.с. и МКП. Привод полный.
Toyota Yaris GR дебютировал в 2020 году на автосалоне в Токио. Автомобиль получил полноприводную трансмиссию и самый мощный в мире на тот момент серийный трехцилиндровый двигатель.
Длина автомобиля равна 3995 мм при колесной базе 2558 мм. В его конструкции широко использовали композитные материалы и алюминий, поэтому он весит лишь 1280 килограммов.
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Источник: Autonews.ru
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