280-сильный полноприводный хэтчбек от Toyota привезли в Россию: известна цена

В России появился в продаже рестайлинговый Toyota Yaris GR за 6,5 млн рублей

Дилер из Санкт-Петербурга привез в Россию по параллельным каналам новый заряженный хэтчбек Toyota Yaris GR за 6 499 999 руб.

В России представлен автомобиль в рестайлинговой версии четвертого поколения. Он оснащен бензиновым мотором объемом 1,6 литра мощностью 280 л.с. и МКП. Привод полный.

Toyota Yaris GR

Toyota Yaris GR дебютировал в 2020 году на автосалоне в Токио. Автомобиль получил полноприводную трансмиссию и самый мощный в мире на тот момент серийный трехцилиндровый двигатель.

Длина автомобиля равна 3995 мм при колесной базе 2558 мм. В его конструкции широко использовали композитные материалы и алюминий, поэтому он весит лишь 1280 килограммов.

Toyota Yaris GR

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Источник: Autonews.ru