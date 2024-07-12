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280-сильный полноприводный хэтчбек от Toyota привезли в Россию: известна цена

В России появился в продаже рестайлинговый Toyota Yaris GR за 6,5 млн рублей

Дилер из Санкт-Петербурга привез в Россию по параллельным каналам новый заряженный хэтчбек Toyota Yaris GR за 6 499 999 руб.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

В России представлен автомобиль в рестайлинговой версии четвертого поколения. Он оснащен бензиновым мотором объемом 1,6 литра мощностью 280 л.с. и МКП. Привод полный.

Toyota Yaris GR
Toyota Yaris GR

Как в два клика и законно получить доступ к базам ГАИ

Toyota Yaris GR дебютировал в 2020 году на автосалоне в Токио. Автомобиль получил полноприводную трансмиссию и самый мощный в мире на тот момент серийный трехцилиндровый двигатель.

Длина автомобиля равна 3995 мм при колесной базе 2558 мм. В его конструкции широко использовали композитные материалы и алюминий, поэтому он весит лишь 1280 килограммов.

Toyota Yaris GR
Toyota Yaris GR

Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» резко снизил цены на свой самый популярный кроссовер.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Autonews.ru

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
12.07.2024
Фото:Toyota
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