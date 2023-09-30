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Маленькая и очень злая: Toyota сделала Yaris GR еще мощнее

Toyota выпустит улучшенный Yaris GR с 300-сильным мотором и новой АКПП

Одним из ключевых изменений будет новый двигатель. Обновленный Yaris GR будет оснащен 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 300 л. с. Крутящий момент составит 370 Н·м, что позволит автомобилю разгоняться с нуля до 100 км/ч за считанные секунды.

Toyota Yaris GR
Toyota Yaris GR

Помимо двигателя будет установлена новая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Автомобиль будет оснащен новой системой блокировки и подрулевыми переключателями для более удобного управления.

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Но Toyota не ограничивается только улучшением характеристик. Они также внесут изменения в дизайн автомобиля. Новый Yaris GR получит новые бамперы, увеличенный задний спойлер и более жесткую подвеску.

Стоимость нового Yaris GR пока не была официально объявлена.

Источник: Motor1

Фото: bestcarweb.jp

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За РулемЛежнин Роман
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