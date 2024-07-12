Когда в России возобновят госпрограмму льготного автокредитования

АВТОВАЗ надеется на возобновление программы льготного автокредитования

Руководство отечественного производителя АВТОВАЗ рассчитывает на возобновление программы льготного автокредитования для поддержания темпов продаж на рынке РФ. Об этом СМИ сообщил официальный представитель холдинга.

Он подчеркнул, что в настоящее время предпринимаются усилия для выполнения годового производственного плана в объеме 500 тыс автомобилей. Перезапуск мер государственной поддержки спроса в виде льготного автокредитования будет способствовать поддержанию набранных темпов, заверил представитель концерна.

«Сейчас льготное автокредитование временно приостановлено. Мы ведем переговоры с нашим профильным министерством, доносим нашу точку зрения, но решение на их стороне», – отметил представитель компании.

Отмечается, что при покупке автомобилей Lada в кредит действует высокий процент. На фоне ситуации высокой процентной ставки АВТОВАЗ приветствовал бы возобновление программы льготного кредитования.

Напомним, по словам министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, решение о выделении дополнительных средств на программу льготного автокредитования пока не принято. При этом Алиханов подчеркнул, что Минпромторг рассчитывает, что в случае необходимости такие меры будут приняты.

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Источник: tass.ru